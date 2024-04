Messina Energy Boat, il team si prepara con una raccolta rifiuti

A luglio l'11ª Monaco Energy Boat Challenge. Qualche giorno fa la pulizia della spiaggia del Ct Vela Messina che ospiterà l'imbarcazione "Guglielmino"

MESSINA – Il team Messina Energy Boat si sta preparando per rappresentare il centro/sud Italia all’undicesima edizione della Monaco Energy Boat Challenge. L’evento si terrà dall’1 al 6 luglio presso lo Yacht Club di Monaco ed il Team sarà rappresentato dall’imbarcazione “Guglielmino”, il cui nome è dedicato al professore Eugenio Guglielmino recentemente scomparso. Questa imbarcazione è stata costruita dal Team, coordinato dal professore Vincenzo Crupi, con materiali ecosostenibili ed utilizza fonti di energia a zero emissioni. Tuttavia, il loro impegno non si limita solo alla competizione; essi dimostrano anche un chiaro e tangibile impegno verso la tutela ambientale. L’obiettivo del team Meb è la promozione nella Città Metropolitana di Messina e nell’Area dello Stretto della “cultura del mare”.

Una giornata di raccolta rifiuti

Infatti, nei giorni 13 e 14 aprile 2024, hanno organizzato una raccolta rifiuti nei pressi ed in collaborazione con il Circolo del Tennis e della Vela di Messina, che nel mese di maggio accoglierà l’imbarcazione per le simulazioni delle gare previste durante la prestigiosa competizione internazionale. Durante il suddetto fine settimana, il Team si è riunito sulla spiaggia equipaggiato del materiale necessario e determinato a pulire l’intera striscia di costa. I giovani hanno dimostrato un impegno straordinario, raccogliendo una decina di sacchi con rifiuti differenziabili e vari rifiuti ingombranti.

Lo scopo dell’iniziativa

Questa iniziativa non soltanto ha prodotto un impatto visibile, migliorando l’aspetto della spiaggia, ma ha anche enfatizzato il cruciale legame tra la conservazione ambientale e l’innovazione tecnologica. Messina Energy Boat ha dimostrato concretamente che la sostenibilità non è soltanto un obiettivo da raggiungere, bensì un valore imprescindibile da coltivare e promuovere attivamente.

“Desideriamo inviare un forte segnale di responsabilità e coinvolgimento nella promozione dell’educazione ambientale e nel rispetto del nostro ecosistema. Riteniamo che sia imperativo, in quanto cittadini consapevoli, assumerci la responsabilità di preservare il nostro pianeta per le generazioni future. collettivo basato su un forte senso civico. Riconosciamo che la sostenibilità ambientale non può dipendere esclusivamente da azioni individuali, ma richiede un coinvolgimento l’ambiente che possiamo aspirare a costruire un futuro più sano e sostenibile per l’intera comunità” dice il Team di Messina Energy Boat.