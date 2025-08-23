Messina. Erosione costiera, tra progetti e lavori in corso per la sicurezza del litorale

Tanti nuovi progetti

“Le opere di difesa costiera, pur proteggendo le nostre coste e le infrastrutture adiacenti, possono alterare la dinamica naturale del trasporto litoraneo. Questo si manifesta tipicamente con fenomeni di accumulo di sedimento nell’area protetta e, specularmente, con la perdita di materiale nelle zone limitrofe, un aspetto critico da gestire nella pianificazione”.

Così l’assessore Francesco Caminiti nel fare il punto sui lavori anti erosione costiera.

LAVORI ESEGUITI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Salpamento e rifioritura emergenziale a protezione delle strutture esistenti ad Acqualadroni. Sono stati realizzati interventi mirati a salvaguardare le aree più vulnerabili dall’erosione e dalle mareggiate. Questo intervento ha permesso di recuperare e riposizionare i massi dislocati dalle mareggiate e di integrare nuove barriere, rafforzando significativamente le difese costiere esistenti. Queste opere, essenziali per la sicurezza dei residenti e la tutela del patrimonio immobiliare, hanno contribuito a mitigare gli effetti devastanti dell’erosione, dimostrando il nostro impegno costante nella messa in sicurezza del territorio e nella prevenzione dei rischi idrogeologici.

Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale ionico del Comune di Messina Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Chiofalo Costruzioni srl – Angelo De Cesaris spa che ha offerto un ribasso pari al 31,0843% sull’importo a base di gara pari a € 2.584.797 di cui € 88.849 per oneri sicurezza. Finanziati con la programmazione del Ministero Transizione Ecologica 2022 per un importo complessivo pari a Euro 3.529.914 e hanno riguardato la messa in sicurezza del litorale compreso tra Torre Faro e l’Annunziata.

Lavori relativi al risanamento costiero e difesa dall’erosione del litorale nel tratto Santa Margherita – Galati Marina – III° lotto S. Margherita Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico. I lavori sono stati appaltati e ultimati, con un ribasso pari al 31,1 per cento e per un importo di 824 mila euro, alla ditta Civiesse srl, del gruppo Consorzio Stabile Santa Chiara di Favara. Sono stati realizzati quattordici pennelli ripascitori e una scogliera costituita da un’unica pezzatura di massi disposti in triplo strato. Oggi, a distanza di poco meno di un anno dall’esecuzione dell’intervento si sono formate le prime spiaggette che sono utilizzate da cittadini e turisti.

Nella zona posizionata a Nord del porto di Tremestieri sono in corso di esecuzione gli interventi a protezione delle coste e relativo ripascimento che verrà effettuato con la sabbia che verrà prelevata dal porto a seguito del dragaggio definitivo dello stesso.

Appaltati i lavori relativi al “Salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale jonico fra i torrenti Briga e Giampilieri” Importo complessivo € 535.000 – Appaltati alla Consorzio Stabile San Pietro Società Consortile a R.L., con sede legale in Favara (AG) che ha offerto il ribasso pari a 31,75%. È in corso di esecuzione la realizzazione dei blocchi che verranno posati a settembre a chiusura della stagione estiva.

NEL 2024 SONO STATE AVVIATE LE SEGUENTI NUOVE PROGETTAZIONI:

“Lavori di rifioritura della barriera di Ponte Schiavo” Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo al fine dell’ammissione al decreto di finanziamento con Delibera di Giunta Municipale n. 588 del 21/11/2024.

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo al fine dell’ammissione al decreto di finanziamento con Delibera di Giunta Municipale n. 588 del 21/11/2024. “Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera del tratto di costa del versante Tirrenico maggiormente compromesso dalle mareggiate – zona Ponte Gallo” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 338 del 12/07/2024.

DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 338 del 12/07/2024. “Interventi emergenziali di messa in sicurezza del litorale tirrenico c.da puccino” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 337 del 12/07/2024.

DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 337 del 12/07/2024. PON Metro PLUS 2021-2027 – progetto me2.2.4.1.e “intervento emergenziale di un tratto di litorale a nord della foce del torrente galati” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 480 del 03/10/2024.

DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 480 del 03/10/2024. PON METRO PLUS 2021-2027 – progetto me2.2.4.1.f “salpamento e rifioritura delle barriere flangiflutti esistenti e di ripascimento nel litorale antistante l’abitato di Acqualadroni” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 478 del 03/10/2024.

DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 478 del 03/10/2024. “Intervento di ripascimento del litorale compreso nelle località di Galati Marina e Santa Margherita” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 110 del 28/02/2025. A seguito dell’approvazione è stato commissionato il “Rilievo aerofotogrammetrico mediante sistema aeromobile a pilotaggio remoto (S.A.P.R.) della spiaggia emersa compresa tra la foce del Torrente Santo Stefano e la foce del torrente Mili” in modo da poter procedere con il progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori.

PROGETTAZIONI IN CORSO: