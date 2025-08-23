Messina. Erosione costiera, tra progetti e lavori in corso per la sicurezza del litorale

Tanti nuovi progetti
“Le opere di difesa costiera, pur proteggendo le nostre coste e le infrastrutture adiacenti, possono alterare la dinamica naturale del trasporto litoraneo. Questo si manifesta tipicamente con fenomeni di accumulo di sedimento nell’area protetta e, specularmente, con la perdita di materiale nelle zone limitrofe, un aspetto critico da gestire nella pianificazione”.
Così l’assessore Francesco Caminiti nel fare il punto sui lavori anti erosione costiera.
LAVORI ESEGUITI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Salpamento e rifioritura emergenziale a protezione delle strutture esistenti ad Acqualadroni. Sono stati realizzati interventi mirati a salvaguardare le aree più vulnerabili dall’erosione e dalle mareggiate. Questo intervento ha permesso di recuperare e riposizionare i massi dislocati dalle mareggiate e di integrare nuove barriere, rafforzando significativamente le difese costiere esistenti. Queste opere, essenziali per la sicurezza dei residenti e la tutela del patrimonio immobiliare, hanno contribuito a mitigare gli effetti devastanti dell’erosione, dimostrando il nostro impegno costante nella messa in sicurezza del territorio e nella prevenzione dei rischi idrogeologici.
Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale ionico del Comune di Messina Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Chiofalo Costruzioni srl – Angelo De Cesaris spa che ha offerto un ribasso pari al 31,0843% sull’importo a base di gara pari a € 2.584.797 di cui € 88.849 per oneri sicurezza. Finanziati con la programmazione del Ministero Transizione Ecologica 2022 per un importo complessivo pari a Euro 3.529.914 e hanno riguardato la messa in sicurezza del litorale compreso tra Torre Faro e l’Annunziata.
Lavori relativi al risanamento costiero e difesa dall’erosione del litorale nel tratto Santa Margherita – Galati Marina – III° lotto S. Margherita Stazione appaltante: Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico. I lavori sono stati appaltati e ultimati, con un ribasso pari al 31,1 per cento e per un importo di 824 mila euro, alla ditta Civiesse srl, del gruppo Consorzio Stabile Santa Chiara di Favara. Sono stati realizzati quattordici pennelli ripascitori e una scogliera costituita da un’unica pezzatura di massi disposti in triplo strato. Oggi, a distanza di poco meno di un anno dall’esecuzione dell’intervento si sono formate le prime spiaggette che sono utilizzate da cittadini e turisti.
Nella zona posizionata a Nord del porto di Tremestieri sono in corso di esecuzione gli interventi a protezione delle coste e relativo ripascimento che verrà effettuato con la sabbia che verrà prelevata dal porto a seguito del dragaggio definitivo dello stesso.
Appaltati i lavori relativi al “Salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale jonico fra i torrenti Briga e Giampilieri” Importo complessivo € 535.000 – Appaltati alla Consorzio Stabile San Pietro Società Consortile a R.L., con sede legale in Favara (AG) che ha offerto il ribasso pari a 31,75%. È in corso di esecuzione la realizzazione dei blocchi che verranno posati a settembre a chiusura della stagione estiva.
NEL 2024 SONO STATE AVVIATE LE SEGUENTI NUOVE PROGETTAZIONI:
- “Lavori di rifioritura della barriera di Ponte Schiavo” Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo al fine dell’ammissione al decreto di finanziamento con Delibera di Giunta Municipale n. 588 del 21/11/2024.
- “Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera del tratto di costa del versante Tirrenico maggiormente compromesso dalle mareggiate – zona Ponte Gallo” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 338 del 12/07/2024.
- “Interventi emergenziali di messa in sicurezza del litorale tirrenico c.da puccino” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 337 del 12/07/2024.
- PON Metro PLUS 2021-2027 – progetto me2.2.4.1.e “intervento emergenziale di un tratto di litorale a nord della foce del torrente galati” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 480 del 03/10/2024.
- PON METRO PLUS 2021-2027 – progetto me2.2.4.1.f “salpamento e rifioritura delle barriere flangiflutti esistenti e di ripascimento nel litorale antistante l’abitato di Acqualadroni” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 478 del 03/10/2024.
- “Intervento di ripascimento del litorale compreso nelle località di Galati Marina e Santa Margherita” DIP approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 110 del 28/02/2025. A seguito dell’approvazione è stato commissionato il “Rilievo aerofotogrammetrico mediante sistema aeromobile a pilotaggio remoto (S.A.P.R.) della spiaggia emersa compresa tra la foce del Torrente Santo Stefano e la foce del torrente Mili” in modo da poter procedere con il progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori.
PROGETTAZIONI IN CORSO:
- Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone, Mezzana, Tono, Mulinello e Casabianca e a Rodia, Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate – 1° Stralcio funzionale: località Casabianca – Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico. A seguito dell’ottenimento della proroga al 27 Ottobre 2027 la validità del D.A. n. 339/2017 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il Progetto di Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nel tratto di costa antistante l’abitato di Casa Bianca al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate, si è proceduto con la redazione del progetto esecutivo e si è in attesa della gara d’appalto a cura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.
- Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone, Mezzana, Tono, Mulinello e Casabianca e a Rodia, Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate – 2° Lotto: Siti di Caporasocolmo e intermedio di Mezzana – Mulinello – Tono – Commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico – Importo complessivo pari a Euro 12.000.000.
- Mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera nei tratti di costa a maggior rischio compresi fra gli abitati di Acqualadrone, Mezzana, Tono, Mulinello e Casabianca e a Rodia, Marmora e Rodia Puccino al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili dal pericolo mareggiate – 3° Stralcio di completamento – Sito: Rodia Marmora, Rodia Puccino, Capo Rasocolmo, Acqualadrone – Importo lavori pari a Euro 10.385.000 – Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico.
- Lavori di messa in sicurezza dell’abitato di Mili Marina attraverso la realizzazione di una barriera radente. È stato redatto un progetto esecutivo per l’importo di € 800.000 e trasmesso al Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico nel Giugno 2022 per il relativo finanziamento.
- Interventi di difesa delle coste nel tratto di costa antistante l’abitato di Galati Marina A seguito dei danneggiamenti delle strutture poste a difesa dell’abitato è stato redatto un progetto di ripristino delle barriere danneggiate dalle mareggiate e di messa in sicurezza del litorale, trasmesso al Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico in Sicilia per il relativo finanziamento.