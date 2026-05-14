Messina, “Estate Addosso 2026”: pubblicata la graduatoria definitiva dei giovani beneficiari

Ecco l'elenco degli ammessi alla sesta edizione del progetto

Messina Social City ha pubblicato la graduatoria definitiva dei beneficiari di “Estate Addosso 2026”, progetto di inclusione sociale e crescita professionale giunto alla sua sesta edizione.

L’elenco stabilisce chi tra i richiedenti (giovani residenti a Messina di età compresa tra i 16 e i 25 anni) potrà accedere alle borse di inclusione sociale. I selezionati avranno l’opportunità di svolgere un’esperienza formativa di due mesi in aziende locali, uffici pubblici o enti del terzo settore, ricevendo un’indennità mensile a fronte di un impegno settimanale orientato alla cittadinanza attiva.

Un progetto che cresce

Nato come iniziativa sperimentale per contrastare il disagio post-pandemico e favorire l’autonomia economica dei più giovani, “Estate Addosso” è diventato un appuntamento fisso per la città. Anche per il 2026, il numero di beneficiari si attesta su cifre importanti (circa mille posizioni), con una rete di oltre 70 enti ospitanti che hanno risposto all’appello del Comune e di Messina Social City.

Le aree di attività spaziano dalla manutenzione del verde alla promozione turistica, dall’animazione socio-culturale ai servizi amministrativi e alla transizione digitale. Un ventaglio di opzioni che permette ai ragazzi di confrontarsi per la prima volta con il mondo del lavoro, sviluppando competenze trasversali e senso civico.

Prossimi passi: abbinamenti e avvio

Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, scatta ora la fase operativa. Nei prossimi giorni, gli uffici di Messina Social City procederanno agli abbinamenti tra i beneficiari e gli enti ospitanti, tenendo conto delle attitudini espresse dai candidati e delle necessità delle realtà coinvolte.

L’obiettivo è far partire i primi tirocini in coincidenza con l’inizio della stagione estiva, garantendo ai ragazzi un’estate di impegno e apprendimento.

Ammesse mille domande, mentre sono 537 gli idonei pronti a subentrare in caso di defezioni. Ci sono, infine, due rinunce e 56 esclusioni.

QUI L’ELENCO DI AMMESSI, IDONEI ED ESCLUSI (viene indicato il codice fiscale con le prime quattro lettere oscurate per motivi di riservatezza).