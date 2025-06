Messina. Ex alunni dello “Jaci” si ritrovano a 50 anni dal diploma di maturità

Prima del momento conviviale, foto di rito della V A sulla scalinata dell'istituto scolastico

MESSINA – A distanza di 50 anni dagli esami di maturità, gli alunni della V A dello “Jaci” si sono riuniti in un ristorante della città per festeggiare l’anniversario. Non prima, però, di scattare una foto di rito sulla scalinata dell’istituto scolastico che per anni hanno continuamente percorso. Erano presenti all’evento: Amalfi Fortunato, Anastasi Lina, Arrigo Nuccia, Augugliaro Rosaria, Battaglia Giovanna, Borgia Francesca, Calzavara Luciana, Capizzuto Pina, Caruso Agostino I, Caruso Agostino II, Forestieri Letterio, Galeano Rosy, Giunta Maria, Inferrera Licia, Luca Giovanna, Marino Daniela, Midiri Giuseppa, Petrungaro Piera, Pulejo Santina, Sposito Pina, Tomasello Francesco.