Messina. Festa del medico, quinta edizione: i pazienti possono scegliere il loro candidato

Voto dal 1° al 30 aprile poi una giuria selezionerà i trenta in lizza

Un premio alla missione medica e odontoiatrica, a chi ogni giorno si prodiga per i pazienti e i loro familiari con competenza professionale, profonda umanità, capacità di ascolto e disponibilità: prende il via la V edizione della Festa del medico, il consueto appuntamento promosso dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Messina, guidato dal presidente Giacomo Caudo.

Festa il 26 maggio

Lunedì 26 maggio al Palacultura sarà riunita la comunità medica per condividere un momento di festa e consegnare i riconoscimenti ai professionisti più vicini all’utenza.

“Saranno proprio i cittadini a segnalare sul sito dell’Ordine i medici considerati più apprezzati e sensibili – spiega la vicepresidente dell’Ordine, Daniela Sapienza -. Le proposte della cittadinanza, una volta verificate, passeranno al vaglio di una giuria di qualità che selezionerà solo 30 nominativi alla luce delle migliori naturali attitudini umane e professionali rilevabili dalle motivazioni di accompagnamento”.

Ogni cittadino, a partire dal 1° e fino al 30 aprile 2025, potrà quindi indicare un medico via web, scrivendo cognome, nome e una breve motivazione della preferenza.

Il vincitore finale sarà votato dal pubblico in sala

“Vogliamo mettere in luce i medici più stimati dai messinesi – evidenzia il consigliere segretario Salvatore Rotondo, anche coordinatore della manifestazione – in un’ottica di buona sanità percepita nel territorio dell’area messinese. Il giorno dell’evento sarà il pubblico in sala a votare il vincitore finale, anche se fin da ora riteniamo ogni medico candidato vincitore, perché già preferito dagli stessi pazienti. Sono candidabili tutti i medici e odontoiatri iscritti agli albi professionali dell’Ordine di Messina, ad eccezione dei vincitori di Premio nelle precedenti edizioni”.

La giuria è composta da Rotondo nelle vesti di presidente, dal presidente Cao (Commissione Albo Odontoiatri) o un suo delegato, da un referente medico e uno odontoiatra dell’Ordine, da un referente dell’Università degli Studi di Messina e dal coordinatore provinciale dell’Assemblea Territoriale Messina Nord del Tribunale dei Diritti del Malato.

A tutti i candidati sarà consegnata una targa celebrativa, ma solo al vincitore finale anche un assegno di 5.000 euro da destinare a progetti formativi e di aggiornamento professionale e/o acquisto di strumentazioni per la propria attività professionale e/o interventi di interesse socio-culturale.

Riconoscimenti speciali

Verranno assegnati alcuni riconoscimenti speciali: al candidato che riceverà il maggior numero di segnalazioni valide sul sito da parte dell’utenza; Premi della Giuria attribuiti, selezionando, tra i 30 candidati, il medico e l’odontoiatra che (a proprio insindacabile giudizio indipendentemente dal risultato della votazione del pubblico presente in sala), incarnano maggiormente il profilo della missione del Premio, relativamente alle capacità umane di ascolto, solidarietà e disponibilità nei confronti dei pazienti e dei loro familiari.

All’interno della manifestazione verranno celebrati gli iscritti che compiono il cinquantenario della laurea e il giuramento dei neoiscritti agli Albi dei medici e degli odontoiatri.