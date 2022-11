Messina. Filarmonica Laudamo, gli appuntamenti della settimana - Tempostretto

Continua la rassegna di nuovi linguaggi musicali Accordiacorde

MESSINA – Continua la rassegna di nuovi linguaggi musicali Accordiacorde, giunta alla sua decima edizione. Giovedì 24 novembre alle 19:00, nell’auditorium del Palacultura, Enrico Vita e Bluemarina (alias Federica Vita) condurranno il pubblico della Filarmonica Laudamo in un viaggio attraverso i romanzi e i racconti di Julio Cortázar, tra le pagine che hanno contribuito a dare forma all’immaginario del jazz e del suo mondo. In programma, oltre a standard jazzistici, musiche di Charlie Parker, Lester Young, Thelonious Monk, Clifford Brown, Louis Armstrong e Carlos Gardel. All’universo totale di Cortázar e, più in generale, al rapporto tra jazz e letteratura Enrico Vita, storico e critico delle musiche di tradizione afroamericana, dedica un approfondimento con il commento sonoro e visuale curato da Bluemarina, dj e visual designer, cofondatrice di Pomona Pictures e di Fluidae (network femminile dell’industria musicale siciliana), con all’attivo numerosi progetti multimediali, installazioni sonore e collaborazioni in ambito teatrale.

Il prossimo evento

Domenica 27 novembre alle ore 18:00, nell’auditorium del Palacultura, si terrà il concerto del duo pianistico formato da Claudio Proietti e Maurizio Barboro (nella foto di copertina) dal titolo «Turandot: atto primo». In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej Rachmaninov e Giacomo Puccini.

Il duo eseguirà, in prima assoluta in Sicilia, la trascrizione per due pianoforti del primo atto della Turandot di Puccini, commissionata al compositore Gianluca Verlingieri, a cento anni dalla stesura originale. La stagione della Filarmonica Laudamo proseguirà domenica 4 dicembre con l’Orchestra Sinfonietta Messina diretta da Ezio Spinoccia.