Messina. Finanziata la strada per lo stadio “Arturo Sciavicco”

MESSINA – La (non) strada che porta al campo di rugby Arturo Sciavicco, un tema che tempo fa avevamo già affrontato, sarà finalmente realizzata. Lo annuncia la società Messina Rugby 2016 che fa riferimento ad una delibera di Giunta 192 del 22 maggio 2024 che “finalmente realizza il sogno dei tanti appassionati di rugby messinesi che potranno raggiungere lo stadio in tutta sicurezza”. L’intervento, reso possibile grazie ai fondi del Fondo di Coesione e Sviluppo, metterà in sicurezza l’alveo del Torrente Papardo in una zona nella quale insistono anche l’Ospedale Papardo e alcune sedi di facoltà universitarie. La realizzazione della strada sarà cantierabile già nel primo semestre del 2026, l’importo dell’intervento è pari a Euro 1.500.000,00.

A metterci la faccia l’assessora al turismo della giunta Schifani Elvira Amata che in passato si è sempre mostrata vicina alla realtà rugbistica peloritana. Il campo “Arturo Sciavicco” tra l’altro è punto di raccolta della protezione civile. Così Amata: “L’intervento di sistemazione idraulica con opere di difesa dell’ospedale Papardo e opere di MIS del Torrente Papardo all’innesco con il tratto tombato consentirà, non soltanto un adeguato accesso all’ospedale, ma al contempo, agevolerà una più funzionale e piena utilizzazione del campo di rugby Sciavicco che rappresenta indiscutibilmente un’eccellenza tra le strutture del Meridione. Un’occasione di rilancio del segmento sportivo che si coniuga appieno con gli sforzi e le azioni poste in essere dal mio assessorato che guarda ad una programmazione fortemente finalizzata anche alla riqualificazione”.

