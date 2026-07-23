 Torre Faro, continua la posa dei dossi in via Circuito VIDEO

Torre Faro, continua la posa dei dossi in via Circuito VIDEO

Silvia De Domenico

Torre Faro, continua la posa dei dossi in via Circuito VIDEO

giovedì 23 Luglio 2026 - 13:00

I nuovi dissuasori sono stati completati sulla carreggiata lato mare, ancora transennata l’altra metà

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora in corso i lavori per il montaggio dei nuovi dossi in via Circuito, a Torre Faro. I dissuasori per limitare la velocità dei mezzi a quattro e due ruote sono stati posizionati in diversi punti della strada. Il lavoro è stato completato finora solo nella metà carreggiata lato mare, resta ancora transennata l’altra metà.

dossi via circuito

Lavori ancora in corso: massima prudenza

In queste ore, quindi, massima prudenza per chi transita su quella strada. Per superare i punti in cui è in corso il montaggio dei dossi, infatti, gli automobilisti sono costretti ad invadere la corsia opposta. Insomma si transita uno alla volta. I lavori, iniziati lunedì 20 luglio, dovrebbero concludersi entro la settimana.

dossi via circuito

Intervento atteso e carico di significato dopo la morte di Giulia

L’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati è un intervento atteso e carico di significato. Quella strada, infatti, è stata teatro della tragica morte della giovane Giulia Scimone, uccisa da un motociclista in corsa. Questo intervento quindi diventa ora simbolo di un impegno concreto per la sicurezza stradale e per evitare che simili tragedie si ripetano.

dossi via circuito torre faro
dossi via circuito torre faro
dossi via circuito torre faro
dossi via circuito torre faro
dossi via circuito torre faro

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Controllo di gestione, risparmio fiscale e protezione patrimoniale: come nasce “Fiscalità Agevolata” VIDEO
Messina. Tragedia sfiorata in centro, auto si ribalta e sfonda dehors
Messina, la cura del territorio e la necessità del decentramento
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED