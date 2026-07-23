Torre Faro, continua la posa dei dossi in via Circuito VIDEO

I nuovi dissuasori sono stati completati sulla carreggiata lato mare, ancora transennata l’altra metà

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora in corso i lavori per il montaggio dei nuovi dossi in via Circuito, a Torre Faro. I dissuasori per limitare la velocità dei mezzi a quattro e due ruote sono stati posizionati in diversi punti della strada. Il lavoro è stato completato finora solo nella metà carreggiata lato mare, resta ancora transennata l’altra metà.

Lavori ancora in corso: massima prudenza

In queste ore, quindi, massima prudenza per chi transita su quella strada. Per superare i punti in cui è in corso il montaggio dei dossi, infatti, gli automobilisti sono costretti ad invadere la corsia opposta. Insomma si transita uno alla volta. I lavori, iniziati lunedì 20 luglio, dovrebbero concludersi entro la settimana.

Intervento atteso e carico di significato dopo la morte di Giulia

L’installazione degli attraversamenti pedonali rialzati è un intervento atteso e carico di significato. Quella strada, infatti, è stata teatro della tragica morte della giovane Giulia Scimone, uccisa da un motociclista in corsa. Questo intervento quindi diventa ora simbolo di un impegno concreto per la sicurezza stradale e per evitare che simili tragedie si ripetano.