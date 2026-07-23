 Roccalumera ospita il "Forum della riviera jonica 2026"

Roccalumera ospita il “Forum della riviera jonica 2026”

Redazione

Roccalumera ospita il “Forum della riviera jonica 2026”

giovedì 23 Luglio 2026 - 18:57

Sabato l'evento organizzato da Fratelli d'Italia. Tra gli interventi quello del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci

ROCCALUMERA – Il Dipartimento regionale organizzazione di Fratelli d’Italia ed il Coordinamento Provinciale di Messina, con il supporto del Circolo Territoriale di Roccalumera, organizzano il “Forum della Riviera Jonica 2026”, dal titolo “I territori costieri e le strategie dei Governi nazionale e regionale”, in programma sabato 25 luglio 2026, dalle 17:30, presso il Main Palace Hotel di Roccalumera. 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto tra rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, amministratori locali, operatori economici, professionisti e cittadini sulle prospettive di sviluppo della fascia costiera siciliana e, in particolare, della riviera jonica messinese.

Nel corso del Forum saranno approfondite le politiche messe in campo dal Governo nazionale e dal Governo della Regione Siciliana per la valorizzazione del mare quale risorsa strategica, la crescita del turismo, la tutela del territorio e il sostegno alle comunità costiere.

Interverranno Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare; e Elvira Amata, Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

L’evento, al quale saranno presenti anche i deputati ed i dirigenti del partito, moderato dalla giornalista Lucia Gaberscek, sarà articolato in due sessioni tematiche, cui seguirà un momento di dialogo con il pubblico, affinché cittadini, associazioni e amministratori possano confrontarsi direttamente con gli autorevoli relatori presenti.

“Con questo Forum – dichiarano dall’organizzazione, – vogliamo promuovere un’occasione di approfondimento e di confronto sulle politiche che interessano il futuro dei nostri territori costieri. La riviera jonica possiede straordinarie potenzialità e merita una programmazione condivisa che valorizzi le risorse ambientali, turistiche, infrastrutturali ed economiche. La presenza di autorevoli rappresentanti del Governo nazionale e della Regione Siciliana testimonia l’attenzione concreta verso un territorio che intende essere protagonista del proprio sviluppo”. L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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