Messina Futbol. L'allenatore sarà Foti, sabato il via con un raduno open day - Tempostretto

Preparatore atletico Cannistraci e i portieri seguiti da Sciarrone. Domani il raduno degli under 17, nati nel 2007 e 2008

MESSINA – Il Messina Futbol è pronto per dare il via ufficiale alla stagione 2023-2024. Si svolgerà sabato 16 settembre di pomeriggio, nel campo in sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, il raduno-open day della squadra Under 17 (nati negli anni 2007 e 2008) di calcio, che parteciperà al campionato provinciale di categoria.

La nuova realtà cittadina inizierà poi la preparazione lunedì 18 con le sedute che si terranno sia nell’impianto “Camarello” che nella struttura gestita della Ssd UniMe. Per completare il quadro logistico-organizzativo, “L’Ambiente Stadium” di Bisconte ospiterà di lunedì le partite casalinghe.

Lo staff tecnico del Messina Futbol

La formazione giallorossa sarà allenata da Giovanni Foti, coadiuvato nella parte atletica dal professore Francesco Cannistraci. I portieri verranno direttamente seguiti da Leo Sciarrone, mentre Giovanni Sulfaro, personaggio molto noto nell’ambiente calcistico cittadino, rivestirà l’importante ruolo di dirigente. Il progetto, sostenuto da partner locali e nazionali, è coordinato da Gioacchino Quattrone, che presenta, così, i primi appuntamenti in agenda: “Manca poco al suono della “campanella” per i ragazzi, i loro genitori e per noi addetti ai lavori.

Tanti si sono avvicinati, in estate, al Messina Futbol e questo ci dà ulteriore entusiasmo e voglia di fare bene. Il principale obiettivo che ci siamo posti è formare un gruppo amalgamato, che sappia divertirsi e abbia il piacere di condividere la passione sportiva, senza tralasciare gli impegni scolastici. Lo staff tecnico è professionale e collaudato – conclude Quattrone – ed offre ampie garanzie di carattere qualitativo ed umano. Non aspettiamo, quindi, altro che cominciare”.

Articoli correlati