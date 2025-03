Messina Futsal in Puglia per l’ottava del girone di ritorno

Con quattro partite da disputare nella stagione regolare i giallorossi non si arrendono. Il capitano Piccolo: "Mai pensato di mollare"

Il Messina Futsal attraversa lo Stretto per raggiungere la Puglia, dove affronterà domani (sabato 8 marzo, ndr) il Canosa A5 nell’8^ giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. “Mancano quattro partite al termine della regular season, che per noi saranno fondamentali e nelle quali cercheremo di conquistare più punti possibili – ha dichiarato, alla vigilia, il capitano Nanni Piccolo -. Sia la squadra che la società non abbiamo mai pensato di mollare, anzi siamo rimasti sempre uniti, malgrado infortuni e sfortune varie, che ci hanno un po’ condizionato, e convinti di poter centrare l’obiettivo della salvezza”.

Che impegno vi attende? “A Canosa sarà una gara difficile, campo ostico e avversaria ben organizzata. Dovremo dare oltre il 100% per assicurarci un risultato positivo, ma abbiamo lavorato per questo, in settimana, e di sicuro ce la metteremo tutta”. Il tecnico Giuseppe Fiorenza dovrà fare a meno dello spagnolo Labrador Garcia “Nenè”. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 16.00, i signori Andrea Antagonista di Roma 2 e Daniele Perrino di Albano Laziale (cronometrista Francesco Chimienti di Bari).

Giovanile. Turno casalingo, domenica 9, per l’Under 19, che se la vedrà con la Gear Piazza Armerina nel campionato nazionale di categoria. La sfida si giocherà, a partire dalle 16.00, sul parquet del “PalaLaganà”.

Programma 19ª giornata. Futsal Mazara-Bitonto; Sammichele-Castellana C5; Gear Piazza Armerina-Città di Acri; Audace Monopoli-Ecosistem Lamezia; Canosa A5-Messina Futsal; Soverato-Futsal Canicattì.

Classifica serie A2 (girone D): Bitonto e Soverato 41; Futsal Canicattì 39; Audace Monopoli 33; Ecosistem Lamezia e Gear Piazza Armerina 24; Canosa A5 22; Futsal Mazara 21; Castellana C5 19; Città di Acri 18; Sammichele 13; Messina Futsal 12.