Messina Futsal in trasferta dalla capolista Soverato

Calcio d'inizio alle 16:30. Il giovane Gaetano Centorrino classe 2007 ceduto alla Meta Catania

Il Messina Futsal si recherà oggi, sabato 7 dicembre, in casa della capolista Soverato per disputare la partita valida per la 9ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. In settimana, i giallorossi si sono allenati con grande impegno e concentrazione dopo il rigenerante successo conquistato contro il Canosa A5 nel precedente turno. Sicuro assente l’infortunato centrale Andrea Cucinotta. La partita, che inizierà alle ore 16:30, verrà arbitrata dai signori Filippo Cagno di Napoli e Lucio Coviello di Potenza (cronometrista Rolando Chiodo di Catanzaro).

Mister Fiorenza: “Siamo un cantiere aperto”

“Non era facile disputare quel tipo di partita dopo i cambiamenti apportati dal punto di vista tattico – dichiara il tecnico Giuseppe Fiorenza – I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo sofferto nei primi minuti, poi, trovato il vantaggio, tutto è stato un po’ più facile. E’ ancora, però, una sola vittoria e ci attende adesso una partita difficile. Il Soverato è molto attrezzato, avendo cinque-sei giocatori di categoria superiore. E’ una formazione che ha già dimostrato di sapere cosa fare in campo e di possedere una propria identità di gioco. Il nostro obiettivo principale sarà fornire una buona prestazione, anche perché attualmente siamo un cantiere aperto, ciò potrà produrre un risultato positivo”.

Centorrino ceduto alla Meta Catania

Il Messina Futsal ha ceduto il talentuoso laterale (classe 2007) Gaetano Centorrino alla Meta Catania, club campione d’Italia. “Per noi questo trasferimento è motivo di orgoglio e vanto. E’ motivo di enorme soddisfazione per dirigenza e staff tecnico sapere che un nostro giocatore abbia la possibilità di crescere in una società di assoluto prestigio, che porta sul petto lo scudetto”, commenta il presidente Fabrizio Caratozzolo. In prestito dalla Meta Catania è arrivato in riva allo Stretto il 21enne esterno mancino Samuele Di Conto, cresciuto calcettisticamente nel club etneo e impegnato, ad inizio stagione, con il Lecco C5 in A2 “Elite”. Rescissione contrattuale, di comune accordo tra le parti, con il pivot Walter Giordano, cui auguriamo “un roseo prosieguo di carriera”, conclude Caratozzolo.

L’impegno della giovanile

L’Under 19 guidata in panchina da Salvatore D’Urso ospiterà domenica 8, al “PalaLaganà”, la Drago Acireale. La gara del settimo turno della regular season nazionale di categoria prenderà il via alle ore 16 nell’impianto di Montepiselli.

Articoli correlati