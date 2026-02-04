 Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano

Redazionale

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 10:30

Redazionale. Gran Mirci organizza eventi a Messina e non solo. Catering d'eccellenza per matrimoni, lauree e cerimonie con stile, gusto e cura dei dettagli

Redazionale. Che sia un grande evento, un’occasione informale, un momento di lavoro. In una villa sfarzosa, un giardino fiorito o a casa tua, Gran Mirci propone sensazioni indimenticabili.

Profonda conoscenza della cultura gastronomica e innata volontà di sperimentazione creativa, rendono ogni evento un momento speciale.

Con sede a Messina, nell’elegante cornice di Villa Ida, progettiamo eventi che nascono dall’ascolto.
Non usiamo format predefiniti: ogni dettaglio prende vita per armonizzarsi con le tue emozioni, i tuoi desideri, la tua identità.

Dal primo incontro all’ultimo brindisi, Gran Mirci accompagna i tuoi momenti speciali con una regia silenziosa e raffinata.

Perché la vera magia sta nei gesti discreti, nella luce giusta, nell’atmosfera che fa dire: “qui, tutto è al posto giusto.”

Sogna con noi, ovunque tu voglia.

