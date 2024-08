Messina Futsal nel girone D. Caratozzolo: “Ci attende un cammino insidioso”

Il cammino in Serie A2 di calcio a 5 inizierà il 12 ottobre, nel raggruppamento saranno in dodici squadre. Il commento del presidente

MESSINA – Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ha definito organici e composizione dei gironi dei campionati nazionali per la stagione sportiva 2024/2025. Il Messina Futsal è stato inserito nel raggruppamento D di serie A2, composto da 12 squadre. I giallorossi allenati da Salvatore Battiato affronteranno 5 avversarie pugliesi (Audace Monopoli, Bitonto, Canosa C5, Castellana e Sammichele), 3 calabresi (Città di Acri, Ecosistem Lamezia e Soverato) e altre 3 siciliane (Futsal Canicattì, Futsal Mazara 2020 e Gear Piazza Armerina).

Nella passata stagione la formazione giallorossa peloritana si salvò grazie ad un finale di campionato strepitoso. La vittoria all’ultima giornata nello scontro diretto che tagliò fuori lo spettro della retrocessione diretta in favore di uno spareggio playout. In quell’ultimo atto della stagione forti emozioni per la squadra di coach Battiato che comunque centrò l’obiettivo salvezza. Il nuovo campionato inizierà il 12 ottobre e, nei prossimi giorni, verrà ufficializzato il calendario.

“E’ il girone che ci aspettavamo con alcune nuove formazioni che hanno allestito organici importanti ed altre più esperte che ambiscono alla promozione – commenta il presidente Fabrizio Caratozzolo -. Ci attende un cammino insidioso, nel corso del quale punteremo a fare meglio dell’anno scorso”.

Vorrà dire alzare l’asticella? “Si, tenendo sempre ben presente il valore della categoria. Abbiamo un roster competitivo, per cui cercheremo di ottenere qualcosa di più, magari mettendo nel mirino la zona playoff. Non sarà facile, ma ci proveremo con la necessaria determinazione sia in campo che fuori, come società. Lo dobbiamo ai tifosi, che stanno aumentando costantemente e ciò rappresenta per noi motivo d’orgoglio, che va ad aggiungersi al vanto di difendere i colori della città di Messina anche oltre lo Stretto”.

