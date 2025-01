Messina Futsal sconfitto alla prima di ritorno sul campo del Mazara

Cade in trasferta la squadra giallorossa che ne subisce sei. Unica rete degli ospiti di Saccone

MESSINA – Il Messina Futsal ha perso la partita d’apertura del girone di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. La squadra giallorossa è stata battuta per 6 a 1 in trasferta dal Futsal Mazara 2020. I padroni di casa, sostenuti da un caloroso tifo, vanno tre volte a bersaglio nel primo tempo con Buscaglia, Rosone e l’autorete di Nanni Piccolo, indirizzando, così, la sfida dalla loro parte. Gli ospiti provano più volte a reagire, ma non riescono a finalizzare il gioco creato, peccando di precisione nelle conclusioni.

Nella ripresa, altri due gol segnati dalla formazione mazarese portano il risultato sul 5-0. Il giovane Damiano Saccone riduce le distanze con un tiro sottomisura, ma, pochi istanti dopo, Gangitano realizza l’ultima marcatura del match. Il tecnico Giuseppe Fiorenza dovrà lavorare, in settimana, con i giocatori per preparare, nel migliore dei modi, la gara di sabato 25 gennaio contro il Bitonto, vicecapolista del torneo.

Risultati 12ª giornata: Bitonto-Futsal Canicattì 4-4; Città di Acri-Castellana C5 8-0; Futsal Mazara 2020-Messina Futsal 6-1; Gear Piazza Armerina-Audace Monopoli 1-4; Sammichele-Canosa A5 sosp.; Ecosistem Lamezia-Soverato 4-5.

Classifica girone D: Audace Monopoli 27; Bitonto e Soverato 26; Futsal Canicattì 23; Gear Piazza Armerina 17; Futsal Mazara 16; Sammichele e Castellana C5 13; Ecosistem Lamezia e Città di Acri 11; Messina Futsal 10; Canosa A5 9.

