Il Messina Futsal in trasferta ad Acireale con il nuovo acquisto Piccolo - Tempostretto

Nanni Piccolo sarà tra i convocati della sfida contro la Drago Acireale in programma sabato al PalaVolcan

MESSINA – Il Messina Futsal mette subito a segno un colpo nel mercato di dicembre, aggiudicandosi le prestazioni dell’universale peloritano Nanni Piccolo classe 1992 (nell’immagine in evidenza), che ha cominciato la stagione con l’As Roma C5 in A2, dopo le importanti esperienze maturate, sempre nella stessa categoria, con le maglie di Bovalino C5 e Siac Messina. Si tratta di un giocatore che coniuga mirabilmente qualità ed esperienza, in grado di ambientarsi subito in un ambiente che conosce bene.

Piccolo è già disposizione del tecnico Salvatore Battiato per la partita in trasferta di domani (sabato 3 dicembre, ndr) contro la Drago Acireale, valida per la 10ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Sicuro assente sarà, invece, l’infortunato Andrea Consolo, mentre hanno scontato il turno di squalifica Daniele De Luca ed il portiere Federico Venuto. Da verificare le condizioni dell’acciaccato brasiliano Everton Guarnieri. La gara, che inizierà alle ore 16, al “PalaVolcan”, verrà arbitrata dai signori Diego Loris Mitri di Abano Laziale e Christian Lodi di Crema (cronometrista Luigi Federico Barbagallo di Acireale).

10ª giornata serie B

Arcobaleno Ispica-Ecosistem Lamezia

Real Termini- Mascalucia

Drago Acireale-Futsal Messina

Città di Palermo-Villaurea

Monreale-Casali del Manco

Città di Acri-Megara Augusta

Classifica girone H

Città di Palermo 20; Ecosistem Lamezia 17; Messina Futsal 15; Mirto 14; Drago Acireale, Mascalucia C5 e Megara Augusta 13; Casali del Manco 12; Villaurea e Città di Acri 11; Monreale 10; Real Termini 3; Arcobaleno Ispica 1.