Messina: Gabriel, primo laureato a distanza da una residenza psichiatrico-detentiva - Tempostretto

Venerdì conseguirà la laurea in ingegneria informatica con il Politecnico di Milano

E’ il primo caso in Italia e l’auspicio è che il suo possa essere un esempio. Gabriel è il primo ospite di una residenza sanitaria psichiatrico-detentiva che si laurea a distanza.

La struttura

Gabriel domani, 26 luglio, conseguirà la laurea in Ingegneria informatica, collegandosi a distanza da una struttura gestita dall’ASP di Messina, la REMS di Naso. Le REMS sono strutture residenziali sorte a seguito di quanto disposto dalla legge 81/2014 per il superamento degli ex Ospedali Psichiatrici giudiziari, e sono finalizzate, tramite un percorso terapeutico riabilitativo individuale al recupero dell’individuo.

La storia

Gabriel è a Naso da meno di un anno, in ad ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Messina ed essendo dotato di un alto quoziente intellettivo, a completamento dei colloqui psichiatrici e psicologici effettuati dall’eccellente Team polispecialistico della REMS guidato dal Dott. Giuseppe De Luca, ha ripreso gli studi universitari che aveva abbandonato per le sue patologie sopraggiunte.

Gli specialisti della struttura di Naso grazie all’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di Messina hanno stabilito un contatto con il Politecnico di Milano nella persona del Prof. Aldo Torrebruno concordando che Gabriel, completato il ciclo di studi, potesse laurearsi a distanza.

Venerdì la laurea

“L’ASP di Messina – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – crede molto nel recupero della dignità umana e nella piena riabilitazione della persona; abbiamo appositamente installato a Naso una piattaforma SKIPE che permetterà a Gabriel, venerdì 26 luglio alle ore 9.00, di laurearsi a distanza in Ingegneria Informatica in collegamento telematico con il Politecnico di Milano.”

I familiari di Gabriel potranno assistere alla cerimonia e successivamente il personale della struttura accompagnerà Gabriel a partecipare a un rinfresco organizzato dalla famiglia per ricordare l’evento, che certamente resterà impresso nella vita di Gabriel e degli ospiti della REMS di Naso.

La laurea è il primo passo di un nuovo percorso che Gabriel riuscirà a portare a termine con la stessa determinazione che lo hanno spinto a completare gli studi a Naso.