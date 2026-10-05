 Messina. Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, via libera al progetto esecutivo

Messina. Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, via libera al progetto esecutivo

Marco Ipsale

Messina. Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, via libera al progetto esecutivo

lunedì 05 Ottobre 2026 - 08:30

Previsti interventi di riorganizzazione degli spazi, sicurezza e integrazione digitale

Approvato il progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione degli spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (Gamm) di Messina. L’intervento, dell’importo complessivo di 150mila euro, è finanziato nell’ambito della programmazione Pon Metro Plus 21-27.

Il piano prevede la riorganizzazione degli attuali spazi per proteggere le opere esposte e consentire l’allestimento di mostre itineranti, oltre all’integrazione di strumenti digitali per la fruizione e l’installazione di un sistema di videosorveglianza.

Il quadro economico complessivo si divide tra i lavori, pari a 78mila772 euro e le somme a disposizione dell’amministrazione, pari a 71mila 227 euro, che comprendono le competenze tecniche, gli imprevisti, l’Iva, il contributo Anac, gli oneri di discarica e le risorse destinate alla fornitura dell’impianto di climatizzazione. Quest’ultima fornitura è stata stralciata dal progetto principale per essere affidata separatamente a un operatore specializzato, mentre il progetto attuale include già le predisposizioni edili ed elettriche necessarie per evitare doppi cantieri.

Le lavorazioni rientrano nelle categorie “Edifici civili e industriali” (per 43mila 636 euro) e “Impianti tecnologici” (per 31mila 310 euro). Il piano ha ottenuto il rapporto di verifica positivo e la validazione da parte del responsabile unico del progetto, l’architetto Luciano Giannone.

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