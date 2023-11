Messina. Gara podistica organizzata dalla Prefettura per dire no alla violenza sulle donne - Tempostretto

L'evento avrà luogo sabato 25 novembre alle 10

MESSINA – In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre 2023, si svolgerà una corsa podistica a carattere ludico motorio, organizzata dalla Prefettura e dalla Città di Messina. In particolare, l’evento, a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini, avrà inizio alle 10 dinanzi al Palazzo del Governo, si articolerà per le vie del centro cittadino e si concluderà a Piazza dell’Unione Europea, dinanzi al Comune di Messina. La manifestazione sportiva, che si inserisce nell’ambito delle iniziative attuate all’interno del Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina, sarà occasione di incontro e di condivisione per celebrare i valori che sottendono a tale importante ricorrenza. Domani alle 10, 30 al Palazzo del Governo avrà luogo una conferenza di presentazione dell’evento.