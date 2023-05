Messina - Gelbison, scattata la prevendita per il ritorno playout - Tempostretto

È possibile acquistare i biglietti per la partita tra Messina e Gelbison di sabato 13 maggio. Calcio d'inizio ore 15 allo stadio Franco Scoglio

MESSINA – È scattata la prevendita per la partita Messina-Gelbison, in programma sabato 13 maggio alle ore 15 allo stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare online sul sito di PostoRiservato.it e in tutti i punti vendita elencati di seguito:

Bar Maracana. Viale San Martino, 403.

Tabacchi Lauro. Via Antonio Salandra, 50.

Ricevitoria Bossa. Via Tommaso Cannizzaro, 132.

Bar delle Rose. Via Giuseppe Garibaldi, 455.

Tabacchi Manganaro. Strada statale 114, km 15,3 Giampilieri Marina.

Tabacchi Ballarò a Torregrotta. Viale Europa, 243.

Tabacchi Viola a Barcellona Pozzo di Gotto. Via Roma, 264.

Prezzi dei biglietti

Curva Sud

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni 5€, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 10, più diritti di prevendita

Settore Ospiti

Biglietto intero € 12, più diritti di prevendita

