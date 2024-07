Messina, giovane sorpreso a spacciare in pieno centro

Le Volanti beccano 22enne a passare hashish ad un cliente tra via dei Verdi e via Cesare Battisti

Messina – Ha 22 anni il pusher sorpreso dalla Polizia a spacciare hashish in pieno centro. Lui è stato arrestato mentre il suo cliente è stato segnalato alla Prefettura come consumatore abituale di stupefacenti.

E’ successo nel pomeriggio dello scorso 22 luglio tra la via Cesare Battisti e la via dei Verdi. Una pattuglia delle Volanti ha notato i due uomini scambiarsi qualcosa e li ha fermati immediatamente: il giovane, di nazionalità tunisina, aveva appena ceduto all’altro un involucro con 4 grammi di hashish. Il ragazzo aveva altri pochi grammi della stessa sostanza in un calzino e altre dosi sono state trovate nella sua abitazione, nascoste sotto il cuscino della camera da letto.

Complessivamente sono circa 47 grammi lo stupefacente sequestrato, insieme a 480 euro in contanti, secondo gli investigatori frutto dello spaccio.

L’arresto del 22enne è stato convalidato, il giudice gli ha concesso i domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.