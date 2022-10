Messina. "Giovani, formazione, futuro", incontro a Piazza Casa Pia - Tempostretto

L'incontro domani mattina dalle 9, promosso da Mcl e Fondazione "Èbbene"

Un incontro su “Giovani, formazione, futuro” a Piazza Casa Pia. Piazza strategica, nel segno della socialità e dell’attenzione alle nuove generazioni per gli organizzatori: Mcl – Movimento Cristiano Lavoratori e Fondazione “Èbbene”. In programma venerdì 7 ottobre, dalle 9 in poi, un confronto con giovani maturandi per orientarli al mondo del lavoro. Parteciperanno al confronto pure l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi, e il direttore responsabile Marco Olivieri, con collegamenti dalla nostra pagina Fb.

Dal mese di marzo Fondazione e Mcl hanno realizzato una serie di attività (nella foto per il progetto “Un’opportunità per Me, la gimkana del sabato”, che mette insieme azioni complementari per la riqualificazione della piazza.

Il programma

9.00 Start – accoglienza dei maturandi messinesi;

9.30/9.45 Discorso di apertura della giornata;

10.00 Avvio iter informativo e formativo in piazza a postazioni fisse;

11.00 I Break;

11.15 Ripresa orientamento;

12.15 II Break;

12.30 Ripresa e conclusione:

