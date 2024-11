Messina-Giugliano. Frisenna: “Vittoria meritata, ci dà fiducia e consapevolezza”

Non parla mister Modica, nel post partita dichiarazioni di Bertotto, l'autore del gol vittoria Petrungaro e Frisenna

MESSINA – Mister Giacomo Modica continua a non parlare. Dopo la vittoria, la seconda in campionato per il Messina il tecnico di Mazara del Vallo non si presenta in sala stampa, stavolta senza la scusa della riunione. Analisi lucida e molto signorile di mister Valerio Bertotto, il tecnico del Giugliano rispondendo alle domande dei giornalisti non tira mai in mezzo gli arbitri nonostante la sua squadra abbia perso per un rigore concesso agli avversari e sia stato annullato il gol del pareggio per fuorigioco di De Paoli. Per il Messina hanno rilasciato dichiarazioni l’autore del gol vittoria, e migliore in campo, Luca Petrungaro e il centrocampista Giulio Frisenna, che da diffidato è stato ammonito e salterà la prossima partita contro il Team Altamura in trasferta.

Valerio Bertotto, allenatore Giugliano

“Il Messina ha fatto la sua partita di contro sono molto arrabbiato con i miei ragazzi perché non riesco a dargli quell’input in più quando e fargli capire quando è ora di cambiare marcia e fare uno step in più, rispetto a quanto di buono stanno facendo. Devi venire a Messina, devi essere pulito e avere personalità. Abbiamo avuto le nostre occasioni, bisogna fare gol e se sei sporco nel movimento, nel passaggio e nella qualità alla fine paghi. Siamo in un percorso di crescita e so che possiamo pretendere di più. Non è mancata determinazione, abbiamo avuto due palle gol e devi fare gol, nel primo tempo devi fare meglio”.

Luca Petrungaro, autore del gol vittoria

“Nessuna discussione sul rigore, me la sono sentita e se la sentiva anche Luciani. L’ho preso io alla fine il pallone. La vittoria fa morale, non vincevamo da tanto tempo e venivamo da una settimana particolare. Dobbiamo continuare a lavorare. Oggi potevamo segnare ancora di più, arrivavamo da una settimana particolare ed era importante vincere. Lo spirito era quello giusto e i gol arriveranno. Io mi trovo bene con tutti gli altri attaccanti, secondo me in attacco anche se i gol adesso vengono a mancare abbiamo tanta qualità. Tutti i miei colleghi possono fare bene e serve continuità. Se fossimo stati più in alto in classifica sarebbe stato meglio anche per noi attaccanti, ma prima o poi arriviamo sono convinto. Adesso verrà il bello, ci saranno scontri diretti e dobbiamo farci trovare pronti a partire da Altamura. Dedico la rete alla mia ragazza e ad un mio amico che è venuto da Berlino per vedermi giocare”.

Giulio Frisenna: “Ci siamo uniti, bella prova di gruppo”

“Era una vittoria che cercavamo da più di un mese dopo Taranto. È stata sofferta ma l’abbiamo meritata, una bella reazione da parte del gruppo. Ci siamo uniti ed è andata bene. Faccio l’esempio della sfida con la Cavese, il pubblico non è stato dal nostro lato, ma quando hanno iniziato a cantare quei pochi tifosi ci danno una grossa carica e sono importanti per noi. Abbiamo sofferto ma solo un’occasione nitida hanno avuto loro invece noi ne abbiamo avute di più in cui potevamo chiudere. Salto la prossima? Non penso di aver fatto un fallo da giallo, un po’ esagerato non ci siamo neanche visti è stato uno scontro fortuito di gioco. L’importante comunque sono i tre punti anche se mi dispiace saltare la prossima partita. Oggi sono stato spostato a sinistra, mi sono trovato bene con Petrungaro e Ortisi specie in quell’occasione in cui Lino poteva chiuderla. Partita che ci dà fiducia e consapevolezza, ripartiamo da qui per dare continuità di risultati”.

