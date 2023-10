Messina - Giugliano. Modica: "Squadra in crescita ma dobbiamo fare più gol" - Tempostretto

Dopo la seconda vittoria mister Modica fa il punto su ciò che ancora deve migliorare: "Soffrire non dovrebbe far parte di noi"

MESSINA – Soddisfatto ma non vuole adagiarsi sugli allori mister Modica dopo la vittoria di misura del Messina contro il Giugliano: “Bisogna sempre migliorare, non esiste la perfezione e non siamo stati spettacolari nel dominare, gestire e chiudere la partita. Nel finale abbiamo sofferto, non dovrebbe fare parte di noi ma ci sono anche gli avversari. Faccio i complimenti al Giugliano per la prestazione. Abbiamo sofferto in occasione della loro traversa, poi nel recupero ci ha pensato Fumagalli”.

Sulla sofferenza nel finale il mister ha così commentato: “L’ultimo quarto d’ora siamo andati in sofferenza, un po’ per il caldo un po’ per la paura di non portarla a casa. Abbiamo ancora dei difetti, siamo altalenanti ma per 75′ ho visto una bella squadra. Abbiamo giocato molto bene, eravamo reattivi, Lia ha fatto chilometri ma manca qualcosina nel riempire l’area dalla parte sinistra. Scafetta poteva fare di più in alcune letture”.

Su cosa migliorare: “La mia non è una squadra che può gestire, deve giocare, giocare, giocare. Dobbiamo fare più gol, sennò finiremo sempre per soffrire nella parte finale. Non sono contento dei 9 punti, ma ce li teniamo stretti. Potevamo averne 5 in più tra Casertana, Turris e Francavilla. La squadra è in crescita, ma giocando ogni tre giorni fai fatica a preparare. Chiudo ringraziando il pubblico: encomiabili, sia la Curva che la tribuna. Posso ringraziare chi viene allo stadio, chi scrive dietro una tastiera cose discutibili lo ringrazio meno”.

