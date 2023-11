Natale a Messina, gli altri eventi: Dolcenera, Gabry Ponte e Capodanno con i Goodfellas e Radio Italia - Tempostretto

La presentazione del calendario degli eventi natalizi

MESSINA – Non solo i Pooh a piazza Duomo il 28 dicembre. Altri big in programma il 21 dicembre Dolcenera e il 23 Gabry Ponte. Mentre la notte di capodanno appuntamento coi Goodfellas che saranno accompagnati da un dj set di Radio Italia.

“Stiamo gestendo oltre 200 eventi da sud a nord, compresi i villaggi dove ci sarà tantissima vita – dice l’assessore Massimo Finocchiaro -. Io mi sono dedicato ai grandi eventi e annuncio che al Municipio ci sarà Dolcenera. Poi il 23 dicembre a Piazza Duomo un dj set con Gabry Ponte e il 28 dicembre ci saranno il ritorno dei Pooh, il 31 ci sarà una festa classica con una band, i Goodfellas, che saranno accompagnati da un dj set di Radio Italia. Poi il 4 gennaio faremo un suggestivo teatro del fuoco, di livello internazionale”.

“Abbiamo cercato di ampliare sempre più l’isola pedonale – aggiunge l’assessora Liana Cannata -, ci sarà un presepe a Piazza Cairoli e abbiamo compartecipato per feste di tradizione come il pagliaro e il presepe di Castanea. Una novità esclusiva è la sinergia che vede coinvolti gli artisti al vicolo Cicala, una giornata dedicata all’arte di strada. E non dimentichiamo la notte bianca dello sport all’isola pedonale, il Messina coro festival e tanto altro”.

Gli eventi

Diversi gli eventi in città. L’8 dicembre si partirà con l’accensione degli alberi di Natale, allestiti da Messina Servizi, e sarà aperto il village natalizio di Piazza Cairoli, fino al 7 gennaio. Nello stesso periodo, occhio alle “4 ville incantate”: Messina Social City allestirà Villa Dante, Mazzini, Sabin e la Pineta di Montepiselli, che diventeranno luoghi magici, tra luci, fiabe e boschi incantati. Poi, il 9 e il 10 dicembre, toccherà all’evento alla Stazione Centrale, che sarà presentato lunedì prossimo. Dopo il boom di Harry Potter, chi arriverà al binario per la seconda edizione?

E ancora dal 12 al 17 dicembre toccherà alla settimana della mobilità Atm, mentre dal 14 al 22 Piazza Lo Sardo, conosciuta come Piazza del Popolo, avrà il suo village dedicato a Beer & Food Christmas. Il 15 dicembre, invece, il Messina coro festival, mentre il 21 toccherà alla notte bianca dello sport animare la città. Nella stessa serata a Piazza Municipio ci sarà Dolcenera, mentre due giorni dopo arriverà al Duomo la “Christmas Dance” di Gabry Ponte. Sempre il 23 toccherà anche agli artisti scendere in campo per “Instradart: Arte al Vicolo Cicala”. Poi, dopo Natale, il grande evento dei Pooh al Duomo, che farà da traino al Capodanno, quando si esibiranno i Good Fellas e ci sarà il Dj Set di Radio Italia con Dj Paoletta. Il 4 gennaio, poi, grande curiosità per il “Teatro del Fuoco”, mentre il 6 gennaio le festività si chuderanno con il tradizionale “Pagghiaru” di Bordonaro”.

Tanti eventi da scoprire anche nei villaggi, ma uno si candida a essere il più particolare del Natale 2023. A Massa San Nicola, villaggio praticamente “fantasma” con appena un paio di abitanti, la comunità delle Masse, guidata da padre Giuseppe Giunti, allestirà un grande villaggio di Babbo Natale per grandi e piccinini. Giunti in conferenza ha spiegato: “La nostra idea finalmente si è concretizzata e lavoriamo da ottobre. In estate abbiamo sofferto per gli incendi e in tutta la comunità è nata quest’idea. La nostra idea è che Babbo Natale e San Nicola sono la stessa persona, una unicità”. E ancora il villaggio intorno al Teatro, quello allo Stadio Franco Scoglio con una piccola area giochi, i presepi in centro città, l’immancabile presepe vivente di Castanea e infine Ganzirri, “borgo dei 100 presepi”.

