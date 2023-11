Il Messina a Teramo contro il Monterosi Tuscia per dimostrare di essere vivo - Tempostretto

Gli avversari laziali dopo un pessimo avvio di campionato sono in crescita e hanno trovato le uniche due vittorie della stagione nelle ultime giornate

MESSINA – Sfida delicatissima questo sabato per il Messina che farà visita al Monterosi Tuscia fanalino di coda del girone C, fischio d’inizio alle ore 16:15. Il Messina non vince da otto partite, sei sconfitte di cui cinque consecutive e due pareggi, e ha 11 punti in classifica. Dietro a nove punti il Monterosi Tuscia ultimo con 9 punti.

Il Messina sta cercando di prepararsi al meglio e, dopo la seduta di allenamento al “Franco Scoglio”, nel pomeriggio di ieri è seguita un’amichevole contro la formazione Juniores della stessa società. Il Messina dei più grandi ha prevalso al Marullo, dove era presente anche il presidente Pietro Sciotto, per 5-1. Reti di Zammit, Ragusa, doppietta di Plescia e sigillo finale di Emmausso. Ancora fermi Lia, Buffa, Giunta e Darini con Fumagalli che si è allenato a parte.

L’avversario Monterosi Tuscia

I laziali hanno raccolto poco più della metà dei punti (5) in casa. Un avvio di campionato pessimo con sette sconfitte e tre pareggi per loro. Nelle ultime cinque però hanno un po’ respirato grazie alle due vittorie, in mezzo a tre ulteriori sconfitte, contro Virtus Francavilla per 1-0 in casa e contro il Sorrento per 2-0 in trasferta. Guardando i numeri, nonostante le sette sconfitte consecutive di inizio campionato, nelle ultime giornata è una squadra decisamente più viva del Messina.

La formazione di Roberto Taurino, subentrato a Romondini dopo cinque giornate, ha incassato fin qui 27 reti e non è neanche la peggior difesa del campionato, il Brindisi, penultimo a 10 punti in questo girone, ha fatto peggio fin qui subendone 29. In attacco ha 16 reti all’attivo, quattro in più del Messina, e i migliori marcatori sono stati Rocco Costantino e Michele Vano con tre reti a testa, lo stesso numero di Vincenzo Plescia miglior marcatore della squadra di Modica.

Il Monterosi Tuscia nell’ultima partita giocata in casa del Benvento, contro cui è arrivata la decima sconfitta del campionato per 2-1, si è schierata con un 3-5-2. Hanno giocato Mastrantonio tra i pali con Tartaglia, Mbende e Sini in difesa. Parlati, Fantacci e Altobelli in mediana con Bittante e Frediani quinti sulle fasce. In attacco coppia composta da Silipo ed Ekuban. Vano era squalificato ma sarà disponibile per il Messina, mentre Albobelli ha rimediato la quinta ammonizione e starà fuori per la partita contro i siciliani, mancherà un uomo a centrocampo anche ai biancoscudati vista Ia squalifica di Franco.

I precedenti col Messina

Unici precedenti tra i professionisti sono le partite di campionato disputate nella ultime due stagioni tra le due squadre in Serie C. Lo scorso anno vittoria del Messina in casa per 3-2, quella del famoso gol di Lewandowski quasi da porta a porta. Al ritorno pari in rimonta del Messina in trasferta che per più di un tempo ha giocato in inferiorità numerica.

L’anno precedente invece sconfitta all’andata in casa per 1-3 che costò poi la panchina a mister Sullo e sconfitta con lo stesso esito e risultato anche al ritorno, anche allora in casa del Monterosi Tuscia era uno scontro diretto in chiave salvezza.

