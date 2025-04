Messina. “Grattato” a Tremestieri un tagliando da 5 milioni di euro

Su oltre 37 milioni di "gratta e vinci" stampati per il concorso "Maxi miliardario" solo 3 contengono la vincita massima. Uno di questi è finito a Messina

MESSINA – La vincita più alta in Italia nella settimana dal 7 al 13 aprile, al momento, è stata registrata a Messina. Si tratta di un gratta e vinci del concorso “Maxi Miliardario” che ha fruttato al fortunato acquirente la somma di ben cinque milioni di euro. Il biglietto, costato 20 euro, è stato acquistato a Tremestieri. Il primo lotto del “Maxi Miliardario” comprende 37.440.000 biglietti, per un totale complessivo di premi pari a 630.468.000 euro. Sono soltanto 3 su più di 37 milioni di biglietti sono i tagliandi che danno diritto alla vincita massima di 5 milioni di euro. Uno è stato grattato a Messina. Nella settimana in corso, sempre in Sicilia, è stata registrata un’altra vincita ma da 500mila euro, ad Alcamo (TP).