Messina. Guasto alla condotta idrica, ecco le zone in cui ci saranno disservizi

Tecnici al lavoro per la risoluzione del problema
E’ stato rilevato un guasto nella condotta di collegamento tra le zone di Montesanto e Tremonti, nella salita Messina 2.
I tecnici sono al lavoro per la risoluzione del problema e l’intervento si concluderà nel primo pomeriggio.
Durante l’esecuzione dei lavori si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone:
Camaro San Paolo; Camaro San Luigi; Bisconte; via Catara Lettieri, salita Montesanto; via Palermo; Annunziata; villaggi nord.
Per far fronte ai disagi, sarà attivo un servizio sostitutivo con le autobotti che garantiranno l’approvvigionamento idrico alle aree interessate.