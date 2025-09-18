 Messina. Guasto alla condotta idrica, ecco le zone in cui ci saranno disservizi

Redazione

giovedì 18 Settembre 2025 - 11:49

Tecnici al lavoro per la risoluzione del problema

E’ stato rilevato un guasto nella condotta di collegamento tra le zone di Montesanto e Tremonti, nella salita Messina 2.

I tecnici sono al lavoro per la risoluzione del problema e l’intervento si concluderà nel primo pomeriggio.

Durante l’esecuzione dei lavori si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone:

Camaro San Paolo; Camaro San Luigi; Bisconte; via Catara Lettieri, salita Montesanto; via Palermo; Annunziata; villaggi nord.

Per far fronte ai disagi, sarà attivo un servizio sostitutivo con le autobotti che garantiranno l’approvvigionamento idrico alle aree interessate.

