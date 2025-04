Messina, “Hanno rapito una donna”. L’appello sui social, ma è una fake news

Non ha fondamento l'episodio che sarebbe stato segnalato ai Carabinieri, che smentiscono, e che sta impazzando sulle bacheche dei messinesi

Messina – Ha invaso i social in poche ore l’appello a segnalare una coppia o un uomo legati ad un presunto caso di rapimento o quanto meno di violenza su una donna. L’appello descrive minuziosamente auto e protagonista di un episodio che sarebbe avvenuto nella tarda serata lungo una strada di Santa Lucia e parla di una donna trascinata per i capelli e costretta a salire in auto.

La fake news

Se avete informazioni utili comunicatele ai carabinieri, ai quali il caso è già stato segnalato, recita l’appello. Ma i carabinieri non ne sanno nulla e, effettuate le opportune verifiche, smentiscono nettamente qualunque segnalazione. Neppure la Polizia è stata informata di alcun episodio simile. Una fake news insomma. Ma che sta invadendo le bacheche di diversi messinesi già da parecchie ore, creando non poco allarme sociale. Che però non trova alcun fondamento.