Messina. I vigili eseguono un provvedimento e trovano mezzo chilo di hashish - Tempostretto

Il rinvenimento nell'androne di una palazzina in via Torrente Trapani

MESSINA – Durante l’esecuzione di un provvedimento amministrativo, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Messina hanno rinvenuto e sequestrato, nell’androne di una palazzina di un complesso edilizio in via Torrente Trapani, oltre 500 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in panetti. La sostanza è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto la convalida del sequestro. Lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 5mila euro. Il comandante del Corpo, Stefano Blasco, ha espresso il proprio compiacimento al personale operante, per l’impegno, l’intuito investigativo e la professionalità dimostrata.