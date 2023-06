Messina. Idrocarburi nell'acqua, resta il divieto di utilizzo in una zona del centro - Tempostretto

Attività dei tecnici ancora in corso. Autobotti a piazza Masuccio e piazza del Popolo

Sono ancora in corso le attività dei tecnici di Amam per l’individuazione e la risoluzione dei problemi riconducibili alla presenza di tracce di sostanze assimilabili a idrocarburi nell’acqua distribuita nell’area cittadina del centro compresa tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, Santa Cecilia, I° Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara.

Dalle prime risultanze, si è potuta circoscrivere la zona in cui il problema si manifesta in modo più evidente (tra via Cadorna, via Faranda e via Pippo Romeo). Permane, comunque, fino a nuove comunicazioni, il divieto di potabilità dell’acqua in tutta l’area indicata in precedenza.

Al servizio dei cittadini, saranno sempre presenti le autobotti attivate da Amam SpA presso piazza Masuccio e piazza Lo Sardo.

Potenziato il servizio di centralino al quale gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza, componendo il numero telefonico dedicato 090.3687722 o comunicando attraverso la pagina facebook https://www.facebook.com/amamspa