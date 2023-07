Messina, il 5 luglio è il T-Alert Day, occhio ai telefoni cellulari VIDEO - Tempostretto

Capoluogo e provincia saranno coinvolti nella maxi esercitazione di protezione civile

MESSINA – Il prossimo 5 luglio anche Messina e tutti i comuni della provincia saranno coinvolti nel T Alert Day, la maxi esercitazione di protezione civile che coinvolgerà la Sicilia. In sostanza è l’estensione su scala nazionale dei test del nuovo sistema di allerta legato alle attività di protezione civile previste per i grandi eventi calamitosi, dagli alluvioni agli tzunami, passando per i terremoti e gli altri eventi a rischio per la popolazione. Al vaglio c’è in questa fase lo strumento chiave del sistema, ovvero l’allarme che ogni cittadino potrà ricevere direttamente sul cellulare, in caso di evento rischioso.

Il 5 luglio prossimo tutti i cittadini siciliani riceveranno sul proprio telefono cellulare un messaggio particolare: il cellulare lampeggerà e suonerà in maniera insolita, le chiamate e le altre attività saranno interrotte per alcuni secondi e sul display comparirà il messaggio inviato dalla centrale di Protezione Civile di riferimento. Ovviamente in questo caso sarà segnalato che si tratta di un esercitazione, ma nel caso di evento rischioso con lo stesso sistema sul telefonino verranno trasmesse le informazioni utili alle attività da effettuare per mettersi in salvo, dall’indicazione delle vie di fuga ai centri di raccolta sino alle attività per la autoprotezione.

Intanto mercoledì prossimo l’esercitazione che scatterà intorno alle 12 servirà a capire se è possibile coprire con lo strumento del cellulare la gran parte della popolazione. Saranno coinvolti anche i turisti e tutti quelli che nella stessa giornata si troveranno sul suolo isolano, hanno spiegato alla conferenza stampa della presentazione la Prefetta di Messina Cosima Di Stani, il responsabile regionale di Protezione Civile Bruno Manfrè e l’assessore comunale al ramo Massimiliano Minutoli, che ha già coordinato l’analoga sperimentazione per la città di Messina, nello scorso autunno (nel video l’intervista alla Prefetta).

Per la nostra provincia non si tratta perciò della prima volta: oltre che all’esercitazione messinese, infatti, analogo test è stato effettuato ancor prima a Vulcano.

Chi vorrà partecipare attivamente all’esercitazione di mercoledì prossimo potrà aprire il questionario che arriverà insieme all’alert e compilarlo.