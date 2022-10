Messina. "Il Comune aiuti le famiglie senza casa dopo l'incendio di Rione Taormina" - Tempostretto

L'appello del consigliere della II Municipalità Salvatore Lanfranchi

MESSINA – “Quattro famiglie hanno perso cinque mesi fa la loro abitazione. La causa? Un incendio, al Rione Taormina, per un incidente, e non sanno ora dove stare. Il Comune, questo è il mio appello, aiuti queste persone”. Lo dichiara il consigliere della II Municipalità Salvatore Lanfranchi, che aggiunge: “Per ora le persone, quattro per nucleo familiare, sono sballottate qui e là, ospiti di parenti e amici. Ma non è possibile continuare così”.

L’incendio cinque mesi fa

“Confido nel sindaco Basile”

Evidenzia il consigliere: “Bisogna trovare una soluzione immediata e confido che il sindaco Basile la troverà. Oggi è pure bruciata una casa qui, una abbandonata, e le condizioni di queste baracche erano già precarie, come si può immaginare. C’è chi è in graduatoria, per ottenere la casa, ma adesso, dopo l’incendio, non si può più aspettare”.

Come testata, continuiremo a seguire la vicenda e siamo certi che le istituzioni ci aggiorneranno sullo stato delle cose.