Messina. Il Consiglio dice "sì" al doppio incarico della segretaria generale Rossana Carrubba - Tempostretto

Per il momento, triplo impegno per la funzionaria impegnata sia alla Città metropolitana sia al Comune

MESSINA – Un doppio incarico di segretaria generale del Comune e della Città metropolitana di Messina, approvato ieri dal Consiglio. Triplo incarico se si aggiunge il ruolo di direttrice generale a Palazzo Zanca, a cui prossimamente rinuncerà. Come ha raccontato a Tempostretto, Rossana Carrubba mantiene per ora i tre incarichi. Ieri il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione per l’ufficio di segretaria generale. Il 60 per cento del compenso di segretaria generale sarà pagato dal Comune e il 40 per cento dalla Città metropolitana. Quest’ultimo incarico è collegato a quello del sindaco e cessa alla fine del mandato, al sessantesimo giorno della proclamazione del sindaco successivo.

Approdata in Consglio, la delibera proposta da Federico Basile è stata sostenuta dalla maggioranza, 21 voti favorevoli, con 5 voti contrari espressi da Pd e Ora Sicilia sull’opprtunità di cumulare le varie cariche. A favore, tra l’opposizione, Fratelli d’Italia e il consigliere Giovanni Caruso (De Domenico sindaco). Nei giorni scorsi, così si era espressa la stessa dottoressa Carrubba: “Ringrazio il primo cittadino. Nella scelta, per la Città metropolitana, ha prevalso il lavoro svolto insieme. Per me si tratta di una una nuova sfida. E, come per il Comune, l’obiettivo è quello di procedere alle assunzioni e al rilancio dell’ente”.