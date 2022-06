Messina. Il deposito di Isamupubbirazzu svuotato: "Non ci meritiamo tutto questo" - Tempostretto

L'associazione ha denunciato il furto di tutto il proprio materiale. Brigandì: "Speriamo in qualche benefattore per ricomprare gli attrezzi persi"

MESSINA – L’associazione Isamupubbirazzu ha denunciato il furto, scoperto ieri, di tutto il proprio materiale. Un’amara scoperta, quella di Alessandro Brigandì, Laura Bruzzese e dei volontari, 4 scout di Messina 14 di Tremestieri. Appena arrivati al deposito in cui hanno per anni lasciato tutto il proprio materiale, con cui hanno ripulito strade e spiagge della città, hanno trovato la porta divelta e la stanza vuota.

Brigandì: “Non ci meritiamo tutto questo”

“Siamo sconcertati – ha raccontato Laura Bruzzese – per quest’atto vandalico e indegno, però purtroppo non avendo ancora una sede ufficiale non potevamo fare altro che lasciare questo materiale non in sicurezza al 100 per cento”. E rincara la dose Alessandro Brigandì: “Un’associazione che fa volontariato non merita tutto questo, anche se ci fosse stata la porta aperta nessuno si sarebbe dovuto avvicinare. Sappiamo bene la situazione di qualche cittadino che per fame e/o per droga gli attrezzi sono fonte di guadagno. Pazienza adesso speriamo in qualche benefattore messinese che ci possa aiutare per comprare tutti gli attrezzi persi”.