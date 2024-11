Messina, 800mila euro per il Natale: i fondi ci sono, ora è attesa per il calendario degli eventi

Mercatini, artigianato, concerti e spettacoli, in tanti aspettano dopo il successo dello scorso anno

MESSINA – Per il Natale 2024 il Comune di Messina metterà in campo 800mila euro dai fondi POC Metro 2014-2020. In attesa di scoprire quali saranno gli eventi, i villaggi natalizi e i concerti che animeranno Messina durante tutte le feste, con la delibera n.554 del 7 novembre scorso la giunta ha deciso di “prenotare” questa cifra, da utilizzare per coprire i singoli eventi artistici selezionati tramite gli avvisi pubblici di un paio di mesi fa.

Nel documento, infatti, si ripercorre tutto l’iter degli anni scorsi per la promozione del “Brand Messina” con il piano di comunicazione e marketing denominato “Messina città della Musica e degli Eventi 2024”, approvato nel marzo scorso. Ma soprattutto si fa riferimento al progetto ME I.3.1.c “Sostegno alle PMI Card” con cui l’amministrazione comunale ha avviato un percorso di sostegno alle imprese locali e ai tre avvisi pubblici pubblicati nello scorso settembre, il primo per l’individuazione di “sponsor tecnici”, uno per grandi eventi e spettacoli musicali e di intrattenimento e l’ultimo per eventi musicali, artistico-culturali, dell’artigianato, di animazione territoriale e legati ad antichi mestieri e tradizioni popolari.

Passerà ancora un po’ di tempo, però, prima di svelare il nome dell’artista (o degli artisti) che si esibiranno in città, Duomo e capodanno compreso. Nei giorni finali del 2024 a Messina sbarcherà inoltre Laura Pausini, con una tripla data che porterà in città centinaia di persone da tutta la Sicilia e la Calabria.