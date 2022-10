Messina. Il professore Francesco Pira nel Comitato scientifico di Fondazione Italia digitale - Tempostretto

La Fondazione Italia Digitale ha l’obiettivo di costituire il luogo privilegiato per la discussione e lo sviluppo di policy digitali a livello italiano ed europeo.

MESSINA – Il sociologo e saggista siciliano, Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell’Università di Messina, è stato nominato nel Comitato Scientifico di Fondazione Italia Digitale. A comunicare la nomina il Presidente della Fondazione e Presidente di PA Social, Francesco Di Costanzo.

La Fondazione Italia Digitale ha l’obiettivo di costituire il luogo privilegiato per la discussione e lo sviluppo di policy digitali a livello italiano ed europeo. La Fondazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Pa Social. Forte di una vasta platea di associati e di un intenso e fecondo dialogo con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nello sviluppo dell’ecosistema digitale, Pa Social rappresenta in modo autorevole gli operatori della “nuova “comunicazione e informazione nella Pubblica Amministrazione, esercitando un importante compito di sviluppo delle pratiche e delle competenze ma anche di rappresentanza di questo mondo nei confronti dei più alti soggetti istituzionali, politici e privati. La Fondazione Italia Digitale ha l’obiettivo di costruire uno sviluppo naturale del lavoro portato avanti in questi anni da PA Social, raccogliendo energie aggiuntive (private e pubbliche) e avendo l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento nel mondo del digitale a 360°. Sempre il presidente Di Costanzo ha comunicato che il Direttivo nazionale di Pa Social ha nominato il professor Francesco Pira come componente della Giuria Scientifica del Premio Nazionale Smartphone d’Oro.

Lo scopo del premio

Il Premio è nato per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale. In entrambe le lettere di nomina è sottolineato che sono avvenute considerate le “competenze professionali e le attività svolte negli anni sui temi della comunicazione e del digitale” ma anche per “le attività svolte con e per l’Associazione PA Social”.

Pira: “un significato all’impegno e alla passione che tutti i giorni metto nel mio lavoro di ricerca”

Ricevute le comunicazioni il professor Francesco Pira ha voluto ringraziare il presidente Francesco Di Costanzo, la Fondazione Italia Digitale e l’Associazione PA Social per questo gesto di grande attenzione e sensibilità nei suoi confronti. “Sono piccoli ma importanti gesti – ha commentato il sociologo agrigentino ma docente dell’Ateneo peloritano – che danno un significato all’impegno e alla passione che tutti i giorni metto nel mio lavoro di ricerca, docenza e divulgazione scientifica”.