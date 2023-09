Messina. Il quartiere del Dazio si prepara per i festeggiamenti della Madonna del Rosario - Tempostretto

Ecco il programma degli appuntamenti

MESSINA – Un legame di oltre un secolo che lega il quartiere del Dazio con la Madonna del Rosario, era il 1910 quando i Domenicani, chiamati dall’allora Arcivescovo Ramondini, ritornano a Messina nell’attuale Convento Santo Rosario in Via Manzoni.

La devozione della Madonna ai Domenicani è stata attribuita all’apparizione di Maria a Domenico nel 1208 a Prouille nel primo convento da lui fondato.

Nel 1931 fu definita festa della Madonna del Rosario e fissata alla prima domenica di Ottobre come memoria obbligatoria da Gregorio XIII, con la costituzione Monet Apostolus, con la recita della Supplica alle ore 12.00.

Ancora oggi la prima domenica del mese di Ottobre la parrocchia festeggia la Madonna del Rosario.

Giovedì 21 Settembre con la discesa del simulacro dall’altare maggiore si è dato il via al novenario.

Nove giorni che ci portano alla festa in cui si medita sulla devozione alla Madonna. Un programma ricco di iniziative.

Giovedi 28 vivremo un momento di Adorazione Eucaristica dopo la Celebrazione Eucaristica, Venerdì 29 Settembre alle ore 19 il torneo dei dolci. Sabato 30 Settembre la “Notte Azzurra” in Via Manzoni e in conclusione Domenica 1 ottobre il Solenne Pontificale che vedrà la partecipazione delle autorità civili e religiose e sarà dalla Schola Cantorum Maria del Rosario, alle ore 12.00 la recita della Supplica e alle ore 16.30 la processione per le vie del quartiere con l’animazione della Banda di Salice. Giovedì 5 ottobre ci sarà un concerto del coro “Eugenio Arena” diretto dal maestro Giulio Arena.