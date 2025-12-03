Messina, in Consiglio le opposizioni attaccano Basile: “Rifletta sulle parole del suo leader”

Gioveni prima, Buonocuore e Russo poi, hanno voluto lanciare un messaggio al sindaco dopo le frasi di Cateno De Luca di ieri

MESSINA – Il dibattito politico sulle possibili elezioni anticipate è entrato nel vivo. Dopo le parole di Cateno De Luca durante il consueto punto stampa del martedì, il centrodestra in Consiglio comunale ha voluto rispondere. Il leader di Sud chiama Nord aveva affermato che il suo gruppo potrebbe “stancarsi di essere minoranza in Consiglio“. Un riferimento al numero dei membri appartenenti al suo partito, attualmente 13.

Opposizioni all’attacco: “Basile rifletta”

E così durante la discussione sul Dup (poi approvato), le opposizioni hanno voluto lanciare un messaggio. Lo ha fatto per primo il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, durante le dichiarazioni di voto. Prima ha annunciato l’astensione del suo partito. Poi, rivolgendosi al sindaco Federico Basile, ha ricordato come fossero originariamente di più i consiglieri delle liste legate all’amministrazione e ha attaccato: “Complimenti a De Luca che ha capito che forse staccare la spina è necessario. Lei, signor sindaco, oggi si ritrova con questi numeri in aula. Forse il leader di ScN ha percepito malumori e stanchezza? Avrà percepito che la sua maggioranza sta implodendo per visioni diverse anche sulla programmazione, sulle commissioni, sulle scadenze. La invito io stesso, sindaco Basile, a fare una riflessione seria su quello che ha dichiarato il suo leader”.

Dopo l’attacco del capogruppo di Fratelli d’Italia, lo stesso hanno fatto la capogruppo di Forza Italia Concetta Buonocuore e la consigliera Antonella Russo del Pd. Quest’ultima ha sottolineato le assenze tra le fila della maggioranza politica e ribadito come l’astensione sia un atto che dimostra “senso di responsabilità per la città”, visto che restando in aula le opposizioni hanno mantenuto il numero legale, non rinviando ulteriormente la discussione e la votazione sul Dup.

Cipolla: “Noi consapevoli, nessuna crepa”

Dal canto suo Ciccio Cipolla, capogruppo di Basile sindaco, ha garantito che non c’è “alcuna stanchezza, nessuna crepa e nessun problema all’interno dei gruppi. Siamo consapevoli e responsabili. C’è qualche assenza oggi, è vero, ma certo non per questo”. E a difendere i gruppi legati al sindaco sono stati anche Salvatore Papa e Pippo Trischitta. Il Dup è stato poi approvato a maggioranza, ma lo scontro politico, con lo spettro delle dimissioni e delle possibili elezioni anticipate, sembra ormai entrato nel vivo.