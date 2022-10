Messina. In Piazza della Repubblica domina il parcheggio selvaggio - Tempostretto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Piazza della Repubblica. Ogni giorno la stessa storia, parcheggi selvaggi che interrompono la circolazione. I pullman suonano come pazzi, dei vigili neanche l’ombra”.

Come testata stiamo sostenendo il lavoro della polizia municipale, guidata dal comandante Blasco, nel combattere l’inciviltà di tanti cittadini. Capiamo che non possano presidiare tutto il territorio ma l’invito, da parte di chi fa le segnalazioni, è ad affrontare gradualmente tutti i punti critici, e non sono pochi, della città.