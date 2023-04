Messina, inaugurato Largo Minutoli con i croceristi della Msc World Europa - Tempostretto

Il sindaco Basile e l'assessore Caruso soddisfatti. Circa 7 mila i croceristi sbarcati in città

MESSINA – Messina inaugura il nuovo terminal a Largo Minutoli con l’arrivo di circa 7 mila persone, tra turisti e staff, sbarcate in città dalla gigantesca MSC World Europa, la nave del colosso delle crociere che ogni martedì farà scalo in riva allo Stretto. E mentre i croceristi iniziano ad affollare le vie del centro cittadino, in tanti si fermano di fronte alla scritta “I love Messina”, recentemente spostata in un’area più visibile, o ad ammirare la vista di Palazzo Zanca, con a destra il Sacrario di Cristo Re e a sinistra il campanile del Duomo.

Basile: “Porteremo i turisti sul Viale San Martino”

“Inauguriamo il terminal con l’arrivo della MSC World Europa – ha dichiarato il sindaco Federico Basile durante la breve cerimonia di apertura del chiosco al terminal di Largo Minutoli -. Era un’idea che portavamo avanti da tempo e lo spirito è quello di rilanciare questo spazio e far arrivare qui i croceristi. Ci sono diversi itinerari, i turisti potranno muoversi a piedi e coi mezzi pubblici ma ci sono anche i punti dei privati qui negli stalli a Largo Minutoli. Da qui è molto più facile arrivare al Duomo e nel centro cittadino, Viale San Martino compreso che è il nostro centro commerciale naturale”.

Soddisfatto anche l’assessore al Turismo Enzo Caruso: “Questa città, se vuole diventare una città turistica, si deve attrezzare. Dobbiamo proporre servizi e qui i turisti riceveranno le prime informazioni, su percorsi pedonali e con i mezzi pubblici. E potranno usufruire di vari servizi, dai monopattini ai trenini dei privati”.

