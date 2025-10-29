Messina. Incidente in Via Garibaldi: donna ferita

All'altezza di piazza Unione Europea
Altroincidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in uno dei punti nevralgici della viabilità cittadina: Via Garibaldi, davanti a Piazza Unione Europea.
Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, che ha coinvolto un’auto e un motorino.
Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna alla guida del motorino, rimasta ferita e portata in ospedale.
Gli agenti della Polizia Municipale, sezione Infortunistica, sono intervenuti per i rilievi di rito necessari a ricostruire la dinamica precisa dell’impatto. Per consentire le operazioni e la rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico veicolare lungo Via Garibaldi ha subito forti rallentamenti.
Ennesimo incidente stradale , dove guarda caso un altro motociclo coinvolto . Una città dove non ci sono regole automobilistiche ,dove mezzi a due ruote non rispettano il codice della strada e per di più ,spesso con marmitte contraffatte ,in barba a qualsiasi controllo . Altro che green ,l’inquinamento acustico grazie a questi personaggi , più di quegli altri che con stereo a tutto volume con pseudo canzoni napoletane scorrazzano per le vie . Faccio un appello a tutte le istituzioni a iniziare dal Prefetto e finendo al Sindaco a prendere drastici provvedimenti contro questi teppisti perchè le strade cittadine sono diventate un pericolo pubblico .