Messina. Incidente in Via Garibaldi: donna ferita

All'altezza di piazza Unione Europea

Altroincidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in uno dei punti nevralgici della viabilità cittadina: Via Garibaldi, davanti a Piazza Unione Europea.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, che ha coinvolto un’auto e un motorino.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna alla guida del motorino, rimasta ferita e portata in ospedale.

Gli agenti della Polizia Municipale, sezione Infortunistica, sono intervenuti per i rilievi di rito necessari a ricostruire la dinamica precisa dell’impatto. Per consentire le operazioni e la rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico veicolare lungo Via Garibaldi ha subito forti rallentamenti.