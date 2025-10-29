 Messina. Incidente in Via Garibaldi: donna ferita

Redazione

mercoledì 29 Ottobre 2025 - 19:00

All'altezza di piazza Unione Europea

Altroincidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in uno dei punti nevralgici della viabilità cittadina: Via Garibaldi, davanti a Piazza Unione Europea.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, che ha coinvolto un’auto e un motorino.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna alla guida del motorino, rimasta ferita e portata in ospedale.

Gli agenti della Polizia Municipale, sezione Infortunistica, sono intervenuti per i rilievi di rito necessari a ricostruire la dinamica precisa dell’impatto. Per consentire le operazioni e la rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico veicolare lungo Via Garibaldi ha subito forti rallentamenti.

incidente via garibaldi
incidente via garibaldi
incidente via garibaldi

Un commento

  1. Nicola Rinaldi 29 Ottobre 2025 19:27

    Ennesimo incidente stradale , dove guarda caso un altro motociclo coinvolto . Una città dove non ci sono regole automobilistiche ,dove mezzi a due ruote non rispettano il codice della strada e per di più ,spesso con marmitte contraffatte ,in barba a qualsiasi controllo . Altro che green ,l’inquinamento acustico grazie a questi personaggi , più di quegli altri che con stereo a tutto volume con pseudo canzoni napoletane scorrazzano per le vie . Faccio un appello a tutte le istituzioni a iniziare dal Prefetto e finendo al Sindaco a prendere drastici provvedimenti contro questi teppisti perchè le strade cittadine sono diventate un pericolo pubblico .

    2
    0
    Rispondi

