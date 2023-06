Sul posto la Polizia locale per ricostruire la dinamica. Tre i mezzi coinvolti

MESSINA – Tre mezzi coinvolti questa mattina in un incidente sulla via Garibaldi. Sul posto la Polizia locale che sta ricostruendo la dinamica. Nel sinistro uno dei mezzi, una Dacia Duster, si è ribaltato. L’episodio si è verificato nelle vicinanze dell’incontro col Torrente Boccetta. Traffico in tilt.