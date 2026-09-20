Messina, incidente tra auto e due scooter in via Cesare Battisti

L'impatto ieri sera. Nel frattempo, domina il tema della mobilità in occasione della Settimana europea

MESSINA – Un impatto tra aumobile e due motorini dopo l’uscita da uno stop. Uno ha colpito la fiancata; l’altra lo sportello della macchina. Incidente iera sera in via Cesare Battisti a Messina. Non ci sarebbero gravi conseguenze e la dinamica è tutta da chiarire.

Nel frattempo, in occasione della Settimana europea della mobilità, domina il tema sul futuro della città e su come limitare il traffico. Lunedì 21 settembre prende il via la nuova campagna abbonamenti MoveMe 2026. Martedì 22 settembre, infine, a partire dalle 10 è in programma la visita agli impianti di Atm da parte degli studenti del dipartimento di Ingegneria dell’università di Messina, che parteciperanno a un laboratorio di approfondimento focalizzato sulla transizione energetica.

Su tutto prevale l’esigenza della sicurezza stradale, considerati i troppi morti e feriti a causa degli incidenti stradali a Messina e in provincia. Ed è frequentissimo il coinvolgimento, negli incidenti, delle motociclette.

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