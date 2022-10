Messina. Interventi di scerbatura: dal 13 al 18 ottobre limitazioni viarie in alcune strade - Tempostretto

Interventi di Messina Servizi Bene Comune

MESSINA – Al fine di consentire alla società Messina Servizi Bene Comune interventi di scerbatura, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, dalle ore 6 sino alle 16, sarà vietata la sosta in tutta l’area di piazza Santa Maria La Nuova e su entrambi i lati di via Gesù e Maria in S. Leone. Per le stesse motivazioni e con identiche modalità, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, nella fascia oraria 6-14, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato destro di via Cappellani (direzione di marcia mare-monte) nel tratto compreso tra le vie Olimpia e Preitano; lunedì 17 e martedì 18, dalle 6 alle 14, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato destro di via Cappellani (direzione di marcia monte-mare) nel tratto compreso tra le vie Olimpia e Preitano. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Lavori di manutenzione di un tratto di condotta fognaria in via Fossata

Per consentire ad AmamS.p.A. l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata di un tratto di condotta fognaria insistente tra i numeri civici 10 e 22 di via Fossata, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto giovedì 13, dalle ore 8.30 alle 17, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati di via Fossata, nel tratto compreso tra i numeri civici 10 e 22, e di transito veicolare in via Fossata, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Placida, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito pedonale.