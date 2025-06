“Messina investe”, ecco come ottenere contributi fino a 50mila euro

Domande a partire dal 20 luglio ma moduli già disponibili

Entra nel vivo il Piano “Messina Investe 2025–2028”. Sarà infatti pubblicato domani, venerdì 20 giugno 2025, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l’Avviso che farà decorrere i 30 giorni di pubblicazione, al termine dei quali sarà possibile presentare le istanze. I modelli definitivi sono già disponibili da oggi, giovedì 19 giugno, sulla piattaforma www.scelgomessina.it, insieme alla modulistica ufficiale necessaria per partecipare al bando che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo di 50.000 euro, destinati a imprese esistenti o di nuova costituzione attive nei settori della digitalizzazione, dell’artigianato e dell’agroalimentare.

“Oggi compiamo un passo concreto per sostenere chi fa impresa a Messina – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. Il Piano ‘Messina Investe’ è frutto di un lavoro attento e condiviso, e rappresenta una vera leva per trasformare la nostra città in un polo di innovazione e sviluppo. Con questi strumenti, aiutiamo le idee a diventare progetti e i progetti a diventare impresa”.

L’Avviso, pubblicato all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune, sarà ufficializzato anche con l’estratto in uscita sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Gurs 25 del 20/06/2025). Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 di domenica 20 luglio 2025, esclusivamente online tramite la piattaforma www.scelgomessina.it e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, finanziata nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027 – Priorità 1 – Agenda digitale e innovazione urbana, l’Avviso punta a stimolare l’economia cittadina attraverso i progetti “Impresa.NET” e “MadeInME”, approvati con Delibera di Giunta numero 369 del 19 luglio 2023.

Le risorse sono così ripartite: il 70 per cento è destinato al sostegno delle attività economiche già esistenti, mentre il restante 30 per cento è riservato alla creazione di nuove imprese e iniziative di autoimpiego, con particolare attenzione ai settori dell’artigianato, dell’agroalimentare, dell’innovazione e dell’economia verde.

Il contributo comunale copre fino all’80 per cento dell’investimento complessivo. Ciò significa che, a fronte di un progetto del valore complessivo di 50mila euro, il Comune erogherà un contributo massimo di 40mila euro, mentre l’operatore economico beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento obbligatorio pari al 20 per cento, ovvero 10mila euro.

L’erogazione del contributo avverrà secondo la seguente articolazione:

50 per cento dell’importo complessivo dell’investimento (cioè 25.000 euro) sarà corrisposto all’ammissione al finanziamento; 30 per cento dell’importo complessivo dell’investimento (cioè 15.000 euro) sarà erogato a titolo di secondo acconto, in corso d’opera; Il beneficiario dovrà comunque versare il proprio cofinanziamento (10.000 euro) e rendicontare le spese sostenute; Solo dopo la verifica della rendicontazione e dell’avvenuto cofinanziamento privato da parte del beneficiario, sarà erogato il saldo finale.

Possono partecipare alla procedura, in forma singola: società o imprese individuali, già costituite o da costituire; imprese sociali; e enti del Terzo Settore (Ets). L’Avviso riconosce priorità alle iniziative promosse da: giovani under 36, donne, persone in condizione di svantaggio; imprese localizzate in aree svantaggiate; attività che coinvolgano disabili.

Al fine di supportare cittadini e imprenditori nella presentazione delle domande, sarà attivato uno sportello informativo “Scelgo Messina” al Palacultura.