Messina, investe mamma e figlia e scappa. Si costituisce motociclista pirata

Il 39enne si è presentato alla caserma Di Maio. E' stato denunciato per omissione di soccorso

Messina – Si è presentato spontaneamente alla Polizia Municipale il ciclista fuggito dopo aver investito mamma e figlia in via Reggio Calabria, davanti la scuola Principe di Piemonte, lo scorso 13 dicembre. Il 39enne si è costituto alla caserma Di Maio della Municipale, in via Fermi.

Le indagini della polizia locale avevano già stretto il cerchio sull’uomo, grazie al racconto dei testimoni e ai filmati video camera di sorveglianza. I vigili avevano infatti ricostruito parzialmente la targa del due ruote e un identikit parziale di chi vi era in sella.

L’uomo è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso alle persone ferite ed il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.