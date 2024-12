Messina. Scappa dopo aver investito mamma e bimbo con la moto

È successo sulle strisce davanti all'ingresso della primaria Principe di Piemonte. La donna è ricoverata

MESSINA – La madre ha protetto il bimbo di 7 anni. I due, mano nella mano, erano sulle strisce davanti alla scuola primaria Principe di Piemonte, in via Reggio Calabria. E una moto li ha investiti. Subito dopo, davanti a diversi testimoni, il motociclista è scappato. Se il bimbo è rimasto illeso, per la donna è stato necessario il ricovero ma non è in gravi condizioni.

Indagini in corso da parte della polizia municipale e della polizia. Il reato è quello d’omissione di soccorso.

Incidenti in aumento nel territorio messinese

Proprio nei giorni scorsi, in Prefettura, si è svolta una riunione dell’Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale, nell’ambito della Conferenza provinciale permanente. In sostanza, c’è preoccupazione per l’aumento degli incidenti a Messina e in provincia. 964 incidenti tra Messina e provincia. 773 feriti e 14 morti nei primi sei mesi del 2024. Da qui una serie di proposte, a livello istuzionale, per correre ai ripari.

