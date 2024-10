Messina. “Io non rischio”, associazioni di protezione civile nelle piazze

Una campagna informativa per i cittadini, ecco dove

Domenica 13 ottobre 2024 torna Io Non Rischio, la campagna informativa sui rischi naturali che interessano il nostro paese (in particolare il territorio di Messina e provincia), grazie all’impegno del volontariato di protezione civile, delle istituzioni e del mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi: Alluvione/Terremoto/Maremoto/Incendi boschivi/Stromboli/Vulcano.

Domenica 13 ottobre 2024, in contemporanea con altre piazze di tutta Italia, i volontari di 7 associazioni di protezione civile di Messina saranno presenti in cinque piazze di cui due condivise, dalle ore 9 alle 20:

Piazza Cairoli: Associazione Mari e Monti 2004

Piazza Cairoli: Associazione ACCIR (piazza condivisa con Associazione Mari e Monti 2004)

Piazza Francesco Lo Sardo (ex Piazza del Popolo): Associazione Castel Gonzaga ODV

Piazza Duomo: Associazione Nova Militia Christi

Piazza Duomo Lega Ambiente dei Peloritani (piazza condivisa con Nova Militia Christi)

Centro Commerciale Tremestieri : Associazione Naz.le Carabinieri Sez. di Messina

Piazza Cutugno Ganzirri: Associazione Overland ODV.