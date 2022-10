Messina. Isola pedonale in via Camiciotti prorogata fino al termine dell'anno - Tempostretto

Nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno

In attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 297 dello scorso 30/09/2022 riguardante la proroga al 30/12/2022 dell’area pedonale temporanea, istituita dal 15 luglio al 30/09/2022 con deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 7/7/2022, nel tratto della via Camiciotti compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto la modifica del pannello integrativo del segnale verticale collocato all’intersezione di via Camiciotti con via Ugo Bassi riportando la scritta “dal 15 luglio al 30 dicembre 2022”. Sono revocate tutte le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con il presente provvedimento.